В Україні діє понад дві тисячі пунктів тестування на коронавірус, де можна зробити безкоштовний тест. Інтерактивну карту з усіма пунктами підготувало Міністерство охорони здоров'я України.
Де зробити безкоштовний тест на коронавірус - карта пунктів
МОЗ представило інтерактивну карту всіх пунктів. Відкрити цю карту можна по посиланню.
Згідно з картою, зараз в Україні діє 2373 пункти, де безкоштовно можна здати ПЛР-тест на виявлення коронавірусу. Найбільше безкоштовних пунктів функціонує в Києві - 65. Також там можна зробити швидкий тест на антиген до COVID-19.
Щоб знайти найближчий пункт на карті, потрібно вибрати свою область в полі "Область" і ввести домашню адресу в поле "Адреса".
Додаток покаже, де знаходиться найближчий до вказаної адреси пункт тестування, де можна зробити ПЛР-тест безкоштовно.
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