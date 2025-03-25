На жаль, це не початок вторгнення інопланетян, кажуть експерти

Ефект гало - не найбільш дивовижна річ, яку можна побачити в українському небі. У ніч проти вівторка в небі над Європою, зокрема і Україною, помітили загадкову блакитну спіраль. Попри чимало фантастичних пояснень, що з’явилися в Мережі, насправді нічого надприродного не відбулося, пише портал Space.com.

"На жаль, це не робота інопланетних відвідувачів, а дещо трохи більш пов’язане із Землею", - пише видання, яке спеціалізується на темі дослідження космосу.

Причиною появи дивної блакитної спіралі насправді є ракета SpaceX Falcon 9, яка вилетіла з космічного стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді. Старт відбувся о 19:48 за Києвом у понеділок, а вже близько 22-ї години в небі над Європою з’явилася та сама спіраль. Вона протрималася лише кілька хвилин, але була добре помітною в деяких країнах континенту.

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Об’єкт, схожий на спіральну галактику є прикладом того, що деякі люди називають "спіраллю SpaceX". Це не що інше, як сліди ракетного палива, викинутого ракетою.

Як пише Space.com, на певній висоті від ракети відокремлюється нижній ступінь прискорювача. Він падає вниз, обертаючись навколо своєї осі і одночасно скидаючи залишки палива. Через велику висоту паливо миттєво замерзає, внаслідок чого утворюється характерна спіральна структура із кришталиків замерзлої рідини. За сприятливої комбінації освітлення неба спіраль стає добре помітною із землі.

Фахівці зазначають, що досі поява в небі "спіралі SpaceX" була відносно рідкісним видовищем. Однак у міру того, як кількість запусків зростатиме, спіралі в небі можуть стати звичними.

Інші рідкісні явища на планеті

Як писав УНІАН, нещодавно в Ірані пройшов "кривавий" дощ. Вода забарвилася в яскраво-червоний колір, неабияк налякавши місцевих мешканців і туристів. Вчені кажуть, що причиною цього незвичайного явища була не сама дощова вода, а грунт, на який випав дощ.

Також ми розповідали про рідкісне метеорологічне явище, відоме як "червоні спрайти". У 2022 році в небі над південним Тибетським плато сфотографували особливо яскравий прояв, зовні схожий на потужні червоні блискавки.

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