Вона покликана навчати роботів точному виконанню завдань.

Відділ NVIDIA Research, що займається штучним інтелектом, представив свою інноваційну розробку – нейромережу під назвою Eureka, яка призначена не для людей, а для роботів. Вона покликана навчати роботів точному виконанню завдань.

Як йдеться в блозі Nvidia, нейромережа базується на базі мовної моделі GPT-4, а для роботи з алгоритмами використовується утиліта Nvidia Isaac Gym, призначена для моделювання фізичних процесів.

По суті, навчання відбувається методом спроб і помилок, що підвищує їх продуктивність більш ніж на 50% в середньому. Цей процес безперервного самовдосконалення дозволяє їм постійно ставати краще, враховуючи як правильні, так і неправильні дії.

Один з результатів роботи Eureka показали на відео. ШІ навчив механічну руку швидко обертати ручку (техніка називається "пенспінінг") так само швидко, як це може робити людина, що тренувалась довгий час.

Зазначається, що з часом нейромережа Eureka стане ще "розумнішою" і буде навчати роботів швидше і краще.

Раніше глава Tesla Ілон Маск показав, на що здатні його людиноподібні роботи Optimus. Якщо ще рік тому андроїд не міг пересуватися і взаємодіяти без участі людини, то тепер він куди розумніший і спритніший – його навчили самостійно сортувати предмети і навіть займатися йогою.

У найближчому майбутньому такі андроїди будуть працювати на заводах і робити інші рутинні речі замість людей. Коли їх випустять у реліз, Маск все ще не говорить. Tesla розраховує, що потенційний ринок для Optimus становить 10-20 млрд пристроїв.

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