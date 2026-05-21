Таємниця рідкісноземельних металів розкрита: знайдено головне 'джерело багатства' Землі

Відкриття геологів може кардинально змінити підхід до пошуку стратегічно важливих металів.

Міжнародна група геологів з'ясувала, що родовища рідкоземельних металів формуються зовсім не так, як десятиліттями вважали вчені.

Нове дослідження показало, що ключову роль відіграють стародавні зони субдукції. Це ділянки, де мільярди років тому одна тектонічна плита занурювалася під іншу, пише Indian Defence Review.

Дослідження провели професор Карл Спандлер та його колеги з Університету Аделаїди. Вчені провели колосальну роботу – проаналізували майже 2 млрд років геологічної історії Землі та дійшли висновку, що саме стародавні тектонічні процеси створили умови для появи найбільших родовищ рідкісноземельних елементів.

Зазначається, що рідкоземельні метали використовуються у виробництві електромобілів, смартфонів, вітрових турбін та військової техніки, однак їх пошук завжди залишався складним завданням. Незважаючи на те, що самі елементи не вважаються вкрай рідкісними, їх поклади рідко зустрічаються у концентраціях, вигідних для видобутку.

Що до цього думали вчені

Досі популярною була теорія про те, що такі родовища утворюються завдяки мантійним плюмам – потокам розпеченої речовини, що піднімаються з глибин Землі. Однак нове дослідження фактично спростувало цю модель.

Що тепер з'ясували вчені

Вчені з'ясували, що під час занурення однієї тектонічної плити під іншу відбувалося своєрідне "збагачення мантії" хімічними елементами, необхідними для формування рідкоземельних руд. Пізніше, через сотні мільйонів років, ці збагачені зони ставали джерелом магми та майбутніх родовищ.

Результати виявилися вражаючими: сліди стародавнього субдукційного збагачення виявили під 67% карбонатитів – порід, що містять рідкоземельні елементи, – і під 72% відомих родовищ, що сформувалися за останні 1,8 млрд років. Для більш древніх покладів показник сягає 92%.

Відкриття може кардинально змінити підхід до пошуку корисних копалин, висловив думку професор Спандлер. Справа в тому, що тепер геологи зможуть значно точніше визначати перспективні райони для розробки родовищ.

"Цей часовий розрив – один із найдивовижніших аспектів наших результатів. Мантія Землі здатна зберігати збагачені зони неймовірно довго, перш ніж з’являться умови для утворення родовищ", – зазначив вчений.

Автори роботи також вважають, що дослідження допомагає краще зрозуміти процеси формування континентів, а також давні зміни клімату та вулканічної активності Землі.

