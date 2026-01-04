'Золото океану': вчені пояснили, як китова сеча годує планету і рятує морські світи

Жарт про те, що море солоне через китову сечу, старий як світ, але реальність куди цікавіша.

Океан приховує безліч загадок, і більшість із них ми звикли пов'язувати з незвіданими глибинами, затонулими кораблями або таємничими піснями китів. Але часом найважливіші секрети природи виявляються куди прозаїчнішими і ближчими до біології, ніж нам здається.

Напевно кожен із нас хоч раз чув старий дитячий жарт про те, що море стало солоним, тому що кити в нього "ходять у туалет". Звичайно, з точки зору хімії це не більше ніж міф, але за ним ховається приголомшлива наукова реальність, яку ми тільки починаємо усвідомлювати. Скільки океанської води насправді є китовою сечею? Всупереч міфам, моря солоні зовсім не через це, хоча один тільки фінвал може виробляти до 950 літрів сечі на добу, пише BBC Science Focus.

Зізнатися, ніхто ще не вирахував точний об'єм рідини, який китоподібні додають в "океанський коктейль". Однак морські біологи нещодавно з'ясували: китова сеча критично важлива для здоров'я морів, бо вона переміщує величезні маси поживних речовин з одного регіону в інший.

Подорожі заради життя

Це відбувається в основному завдяки міграційним маршрутам вусатих китів. Вони регулярно здійснюють тривалі подорожі між теплими і холодними водами. Приміром, самки горбатих китів спочатку годуються в затоці Аляска, а потім пропливають тисячі миль до Гавайського архіпелагу, щоб народити потомство.

Річ у тім, що новонароджені китенята ще не мають товстого шару підшкірного жиру, тож їм життєво важливо розпочинати життя в затишних теплих водах. Водночас найкращі місця для прожитку самих китів - це багаті крилем холодні полярні моря.

Великий китовий конвеєр

Коли кити вирушають до місць розмноження, вони практично перестають їсти і витрачають енергію, запасеної в жирі. У результаті поживні речовини, "накопичені" в північних широтах, викидаються разом із сечею і фекаліями в інших частинах світу.

Цей горизонтальний потік корисних елементів вчені називають Великим китовим конвеєром. Роль сечі в цьому процесі величезна. Дослідження 2025 року показало, що сірі, горбаті та гладкі кити щорічно перевозять близько 4 000 тонн азоту.

Чому це важливо

У районі Гавайських островів кити, які мігрують, приблизно вдвічі збільшують кількість поживних речовин, що потрапляють у мілководдя. Ці речовини викликають бурхливе зростання фітопланктону. Фітопланктон насичує енергією всі морські харчові ланцюги.

До початку епохи комерційного китобійного промислу ця роль була ще значнішою: обсяг речовин, що переміщуються "китовим конвеєром", імовірно, був утричі вищим, ніж сьогодні.

