В перевірці зможе взяти участь кожен охочий, незалежно від досвіду та кваліфікації, "багбаунті" триватиме півроку.

Міністерство цифрової трансформації завтра, 27 липня, запускає черговий конкурс ("багбаунті") з пошуку вразливостей в мобільному застосунку для оцифрованих документів та послуг "Дія".

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Запускаємо "багбаунті" мобільного застосунку "Дія" вдруге. Призовий фонд: 1 млн грн (35 тис. дол.). Стартуємо завтра. Винагорода передбачена за кожну знайдену вразливість у коді. Це допоможе виявити можливі недоліки та усунути їх", - написав він.

За його словами, в перевірці зможе взяти участь кожен охочий, незалежно від досвіду та кваліфікації, "багбаунті" триватиме півроку.

"Або до того етапу, коли вичерпається призовий фонд", - додав віце-прем’єр.

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Федоров підкреслив, що тестуватися буде копія "Дії". Такий підхід унеможливлює будь-яку загрозу персональним даним користувачів додатку.

Реалізація "багбаунті" відбувається за підтримки міжнародної платформи Bugcrowd та Агентства з міжнародного розвитку США (USAID).

Яке повідомляв УНІАН, в грудні минулого року Міністерство цифрової трансформації уже запускало конкурс з пошуку "білими" хакерами вразливостей у мобільному застосунку для оцифрованих документів "Дія". Цю перевірку додаток пройшов успішно.

Автор: Павло Степанець