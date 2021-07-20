Протягом всього часу в додатку "Дія" встигли записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, а понад 40% вже вакцинувалися.

Відтепер в Україні реєструватися на щеплення проти COVID-19 в онлайн-сервісі державних послуг "Дія" більше не потрібно. Тепер вакцинація доступна всім охочим.

Про це повідомили у сервісі "Дія".

Пов'язано із початком п'ятого етапу вакцинації для українців. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі охочі – незалежно від віку та інших чинників.

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"Отже, запис через Дію більше не потрібен", – вказали у підтримці сервісу.

Протягом всього часу в додатку "Дія" встигли записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, а понад 40% вже вакцинувалися. Зараз же, сторінка, де раніше можна було стати в онлайн-чергу – недоступна.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років зможуть зробити щеплення.

Наразі повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 1,5 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 4,2 мільйона щеплень.

Як записатись на щеплення

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень. Вони є у більшості медзакладах. Потрібно зателефонувати в реєстратуру потрібного закладу.

Також можна зареєструватися за телефоном чи онлайн до центрів масової вакцинації у різних містах України. У Києві це можна зробити за допомогою сервісу Helsi.me.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.

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Автор: Вікторія Гордієнко