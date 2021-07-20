Відтепер в Україні реєструватися на щеплення проти COVID-19 в онлайн-сервісі державних послуг "Дія" більше не потрібно. Тепер вакцинація доступна всім охочим.
Про це повідомили у сервісі "Дія".
Пов'язано із початком п'ятого етапу вакцинації для українців. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі охочі – незалежно від віку та інших чинників.
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"Отже, запис через Дію більше не потрібен", – вказали у підтримці сервісу.
Протягом всього часу в додатку "Дія" встигли записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, а понад 40% вже вакцинувалися. Зараз же, сторінка, де раніше можна було стати в онлайн-чергу – недоступна.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років зможуть зробити щеплення.
Наразі повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 1,5 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 4,2 мільйона щеплень.
Як записатись на щеплення
- Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень. Вони є у більшості медзакладах. Потрібно зателефонувати в реєстратуру потрібного закладу.
- Також можна зареєструватися за телефоном чи онлайн до центрів масової вакцинації у різних містах України. У Києві це можна зробити за допомогою сервісу Helsi.me.
- Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.
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