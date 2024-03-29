Справа в тому, що виробник електроніки вирішив взятися за випуск електрокарів.

Китайський виробник електроніки Xiaomi виходить на ринок електромобілів із новою моделлю Speed Ultra 7 (SU7).

Хоча автомобілями ця фірма раніше не займалася, там розраховують на неабиякий інтерес до її авто з боку нинішніх клієнтів, особливо тому, що SU7 буде оснащена тією самою операційною системою, що й інша продукція Xiaomi, пише Бі-бі-сі.

Ціна нового автомобіля базової комплектації становитиме близько $29 тис. Покупцям запропонують 9 кольорів кузова і спеціальні опції, такі як симулятор звучання спорткара, караоке і вбудований холодильник. Потенційно виробник зможе випускати до 200 тис. машин на рік.

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У найближчі 10 років Xiaomi має намір інвестувати у виробництво електромобілів $10 млрд.

На презентації SU7 засновник і гендиректор компанії Лей Цзюнь заявив, що поставив на карту свою репутацію, кинувши виклик найбільшому китайському виробнику електрокарів - BYD, а також власнику Tesla Ілону Маску. За словами Лея, нову SU7 можна порівнювати з Model 3.

Ринок електромобілів

Китай є найбільшим світовим ринком електрокарів. У країні зареєстровано 129 виробників електромобілів, тільки 20 із них змогли отримати частку в один або більше відсотків місцевого авторинку.

Лідером з виробництва електромобілів і головним конкурентом Tesla є китайська BYD, якій належить майже 33% ринку.

Що випускає Xiaomi

Ця фірма виробляє мобільні телефони, ноутбуки та інші електронні пристрої й посідає третє місце у світі з продажу смартфонів.

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