У компанії Facebook запевняють, що вже приступили до усунення неполадок.

Користувачі соцмереж знову повідомляють про збої у роботі Instagram, Facebook, а також месенджерів WhatsApp і Messenger.

Згідно даним онлайн-сервісу Downdetector, перебої в роботі виникають в основному у користувачів зі США.

У компанії Facebook, яка належить Марку Цукербергу, заявили, що їм відомо про те, що трапилося, і пообіцяли усунути неполадки.

"Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше повернути все в норму, і перепрошуємо за можливі незручності", - зазначили в прес-службі.

Також, за даними Downdetector, проблеми спостерігаються у Twitter, Discord і Zoom.

Збій в роботі Facebook 4 жовтня

Нещодавно стався інший масштабний збій у роботі Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Читайте такожТехнічний директор Facebook назвав причину глобального збоюКрім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не могли потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Відновити роботу соцмереж вдалося тільки через п'ять годин. Такий блекаут коштував Цукербергу $6,6 мільярда і місця в світовому рейтингу мільярдерів.

Автор: Станіслав Кожемякін