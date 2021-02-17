Соцмережа Facebook обмежить користувачам в Австралії можливість ділитися новинним контентом і дивитися його.
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Це пов'язано з новим австралійським законопроектом, який у разі прийняття зобов'яже Facebook, Google та інші онлайн-платформи платити ЗМІ за їх контент.
У Facebook наполягають, що подібне законодавство неправильно трактує відносини між соцмережею і видавцями, які використовують її для обміну новинним контентом.
«Це поставило нас перед суворим вибором: спробувати дотримуватися закону, який ігнорує реалії цих відносин, або припинити дозволяти використання новинного контенту на наших сервісах в Австралії. З важким серцем вибираємо останнє", - йдеться в заяві.
Згідно з новими обмеженнями, австралійські видавці новин не можуть публікувати будь-який контент у Facebook. При цьому їм будуть як і раніше доступні інші інструменти соцмережі, такі як CrowdTangle.
На австралійські новинні видавці можуть вільно публікувати контент у Facebook, але користувачам в Австралії він буде недоступний.
Австралійські користувачі не зможуть дивитися в Facebook будь-який новинний контент або ділитися ним.
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