У своєму повідомленні ФРУ зазначила важливість того, що право на вступ до Дія City матимуть не лише існуючі IT-компанії.

Федерація роботодавців України (ФРУ) висловила підтримку запровадженню спеціального правового режиму Дія City, «оскільки він ставить компанії, які мають великі IT або R&D підрозділи в рівні умови конкуренції за трудовий потенціал і цінову складову свого продукту». Про це ФРУ повідомила на своєму офіційному сайті та Фейсбук-сторінці.

Позицію ФРУ оприлюднила після робочої онлайн-зустрічі Комітету з питань цифрової трансформації ВРУ зі стейкхолдерами законопроєктів щодо Дія City, котра відбулася 28 січня. На зустрічі йшлося про зміни, які автори законопроекту 4303 внесуть до доопрацьованого документу 4303-д, після консультацій з IT-спільнотою.

Федерація роботодавців – один із стейкхолдерів спеціального правового режиму Дія City. Положеннями, які системно відстоювала Федерація є: розширення видів діяльності, які можуть здійснювати резиденти Дія City, та обмеження дискреційних повноважень державних органів стосовно резидентів. У новому законопроєкті 4303-д вони будуть враховані.

У своєму повідомленні ФРУ зазначила важливість того, що право на вступ до Дія City матимуть не лише існуючі IT-компанії. IT та/або R&D підрозділи інших компаній, зокрема зі сфер промисловості та телекому, для яких IT не є основним видом бізнесу, проте є важливою складовою їх продуктів та послуг, також матимуть змогу стати резидентами Дія City.

«З впровадженням цього режиму великі виробничі та сервісні компанії зможуть на рівних конкурувати за кваліфікованих працівників на IT-ринку, створювати ще більш сприятливі умови праці та інвестицій в розвиток IT-напрямку», - написала ФРУ у своїй заяві.

Нагадаємо, що 28 січня Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації провів зустріч з представниками ІТ-спільноти та бізнес-асоціаціями. Бізнес підтримав ініціативу вносити доопрацьований законопроєкт 4303-д на розгляд Парламенту. У ньому врахують більшість зауважень та побажань від ІТ-спільноти. Зокрема, повноваження Міністерства цифрової трансформації значно звузять, а умови ведення бізнесу в рамках режиму Дія City зроблять більш чіткими та прозорими.

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Автор: УНІАН