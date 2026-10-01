На рентгені побачили 'метал', а всередині виявилося пір’я: загадка корабля XVII століття

Дослідники і гадки не мають про призначення глечика з пір'ям.

На затонулому біля узбережжя Нідерландів кораблі виявили герметично закритий глечик. Рентгенівські знімки вказували на незвичайний вміст, однак після відкриття всередині знайшли пташине пір'я.

Мова йде про знахідки з корабля Palmhout, який пішов на дно біля нідерландського острова Тексел у XVII столітті, пише Ecoticias. Зазначається, що особливу увагу археологів привернув закупорений глечик, призначення якого досі залишається загадкою.

Перед відкриттям посудину дослідили за допомогою рентгену. Отримані зображення показали всередині об'єкт або речовину, яка нагадувала метал. Однак після того, як археологи обережно відкрили глечик, на них чекав сюрприз – всередині виявили пташине пір'я та органічну речовину. Втім, остаточний склад вмісту глечика поки не встановлено.

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Особливо важливим для археологів виявилося те, що посудина залишалася щільно закупореною протягом століть. Завдяки цьому її вміст опинився значною мірою захищеним від зовнішнього середовища.

Морський археолог Тейс Кунен зазначав, що саме вміст робить цю знахідку особливо цікавою. Звичайний на перший погляд побутовий предмет може дати дослідникам інформацію про життя людей на борту корабля, їхні звички та можливі способи зберігання різних речовин.

Навіщо у XVII столітті зберігали пір'я в глечику

Саме це питання зараз найбільше цікавить дослідників. Зазначається, що одна з версій полягає в тому, що вміст міг бути пов'язаний із тогочасною медициною. Кунен припустив, що пір'я могло використовуватися в певному рецепті або препараті.

Проте дослідник наголосив, що поки немає достатньо даних, щоб достовірно визначити призначення.

В даний час глечик передали для подальшого дослідження ученим-археоботанікам. Їхні дані допоможуть встановити, що саме знаходилося всередині глечика та для чого це могли використовувати. Тому версія про медичне застосування поки залишається лише припущенням.

Що ще знайшли на кораблі

Корабель Palmhout лежить на глибині приблизно 10 метрів у Ваттовому морі неподалік Текселя. Місце аварії виявили у 2009 році. Воно стало відомим завдяки винятково добре збереженим артефактам, зокрема шовковій сукні, а також іншим предметам одягу, побуту та навігації.

Інші новини про знахідки

Раніше повідомлялося, що у Туреччині знайшли фрагмент стародавньої глиняної таблички з аккадським клинописом, який виявився частиною копії Кадешського мирного договору.

Документ було укладено між Стародавнім Єгиптом та Хеттським царством у XIII столітті до нашої ери після багаторічного протистояння двох держав і вважається першим відомим міжнародним мирним договором.

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