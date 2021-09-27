Не встигли фанати насолодитися iPhone 13, як в мережі поповзли чутки про iPhone 14. Новий смартфон від Apple нібито буде з кардинально новим дизайном.
Про це пише оглядач Марк Гурман у своєму блозі в Bloomberg.
За його словами, в iPhone 14 очікується повний редизайн. При цьому він вказав, що інженери Apple працюють над масштабними змінами.
Крім того, Гурман підкреслив, що в наступному році фанати Apple побачать абсолютно нові iPhone початкового та професійного рівня.
Читайте такожApple випустила iOS 15 для смартфонів, годинників і планшетівНинішнє покоління iPhone 13 є "безпечною моделлю" для переходу з iPhone 11 та ранніх версій.
Раніше деякі аналітики говорили, що Apple замість так званого "чубчика" зроблять у своїх смартфонах отвір в екрані для фронтальної камери.
Як раніше повідомляв УНІАН, Apple провела свою велику осінню презентацію: показала нову лінійку iPhone, представила смарт-годинник Apple Watch Series 7 і оновлені планшети iPad.
Поки "яблучні" фанати оформляли попередні замовлення на iPad, Apple Watch і iPhone останніх моделей, скептики влаштували в соцмережах справжній парад мемів, автори яких висміюють візуально майже не помітні відмінності між 13-ою і 12-ою моделями.