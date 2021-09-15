Користувачі висміювали ціну, розташування камери і відсутність в новому смартфоні кардинальних відмінностей від попередніх моделей.

Презентація Apple, на якій компанія представила свої останні інновації, зокрема і свій флагман iPhone 13, стала подією світового масштабу.

Читайте такожПредставлений iPhone 13 Pro з дисплеєм на 120 ГцІ поки "яблучні" фанати вже оформляють попередні замовлення на iPad, Apple Watch і iPhone останніх моделей, скептики влаштували в соцмережах справжній парад мемів.

Головним чином, автори висміюють візуально мало помітні відмінності між 13-ою і 12-ою моделями. Та й попередніми моделями загалом теж.

Не обійшлося і без усталених жартів про продаж органів заради новинки.

А когось повеселило розташування камер - по діагоналі.

Знайшлося місце і жартам про не таку вже й необхідність такої обновки.

З технічними характеристиками та іншими параметрами всіх новинок, які були представлені на щорічній презентації Apple ви можете ознайомитися на сайті УНІАН.

Автор: Станіслав Кожемякін