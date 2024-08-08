Поселення під назвою Кахокія, в якому проживало понад 50 000 осіб, мало складні дороги, громадські площі та навіть астрономічну обсерваторію.

Одне з найбільших стародавніх міст світу, що на території сучасного Сент-Луїса, не зникло раптово через зміну клімату наприкінці XIII століття, як вважалося раніше.

Доколумбове поселення під назвою Кахокія, в якому мешкало понад 50 000 людей, мало складні дороги, громадські площі та навіть астрономічну обсерваторію, порожніло поступово, оскільки його мешканці переїжджали в пошуках кращого життя, пише Independent.

Досі вчені вважали, що жителі Кахокії залишили поселення після того, як зміна клімату спричинила тривалу посуху та масовий неврожай. Однак дослідники з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виявили, що мешканці Кахокії були достатньо розумними, щоб адаптуватися до зміни клімату, тому в них були інші причини покинути місто.

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Аналізуючи дані археологічних розкопок Кахокії, вчені виявили, що не було радикальної зміни в типах рослин, що росли в цьому районі в період, який вважався періодом посухи. "Ми не побачили жодних доказів того, що степові трави взяли гору, чого можна було б очікувати в сценарії, коли відбувався повсюдний неврожай", - сказала співавторка дослідження Наталі Мюллер.

"Можливо, вони насправді не відчували наслідків посухи", - припустила Кейтлін Ренкін, інша авторка дослідження.

Тепер дослідники підозрюють, що у розвиненого суспільства майже напевно була система зберігання зерна та інших продуктів, які могли б забезпечити їх у періоди посухи.

Вони кажуть, що доколумбове суспільство також пристосувалося до різноманітного раціону, який включав рибу, птахів, оленів, лісові фрукти і горіхи, які підтримували б їхнє харчування протягом усього періоду, навіть якби зникли деякі джерела харчування.

Вчені кажуть, що залишення стародавнього міста було поступовим процесом. "Я не уявляю собі сцену, де тисячі людей раптово кинулися б із міста. Люди, ймовірно, просто розосередилися, щоб бути ближче до родичів або знайти інші можливості", - сказала Мюллер.

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