За даними FireEye, характер злому вказує про високу ймовірність причетності до цієї кібератаки спецслужб Російської Федерації.

Національний координаційний центр з кібербезпеки (НКЦК) попереджає про підвищений рівень кіберзагроз для українських компаній і організацій через крадіжку внаслідок кібератаки інструментів американської компанії FireEye.

Як повідомляється на сторінці НКЦК у Facebook, компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці, зазнала «потужної кібератаки». «Внаслідок атаки були викрадені цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці Red Team раніше виявляли уразливості в системах захисту інших компаній і урядів», - йдеться у повідомленні. Дані про атаку передано для розслідування до ФБР.

У РНБО додають, що, за повідомленням FireEye, викрадені інструменти «варіюються від простих скриптів для автоматизації збору даних про ціль до цілих фреймворків, аналогічних засобам CobaltStrike і Metasploit, і не містять експлойтів нульового дня. Вони зазвичай використовуються для активної перевірки стану безпеки мереж та імітації кібератак під час проведення кібернавчань».Такий інструментарій може бути використаний для втручання в мережі та інформаційні системи, а за певних умов бути використаний як кіберзброя.

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«За даними FireEye, характер злому вказує про високу ймовірність причетності до цієї кібератаки спецслужб Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на зростаючу кількість інцидентів, що фіксує НКЦК, «це сигналізує про збільшення рівня кіберзагрози для українських інформаційних систем, особливо перед новорічними святами та імовірним введенням обмежень через карантинні заходи».

«НКЦК разом з основними суб'єктами кібербезпеки здійснюють інформування органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури про способи виявлення та протидії викраденому інструментарію FireEye», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Світлана Закелова