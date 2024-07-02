Незабаром звідти запустять двоступінчасту ракету-носій "Чанчжен-12".

Перший у КНР комерційний космодром, розташований на території острівної провінції Хайнань, готовий до запусків. Про це повідомило видання China Daily.

Будівництво комерційного космодрому на Хайнані розпочали у липні 2022 року.

Зараз він має два завершених стартових майданчика, причому другий призначений для запуску декількох типів ракет різного діаметру. У майбутньому космодром розширять, обладнавши додатковими стартовими майданчиками.

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Після введення в експлуатацію об'єкт стане п'ятим наземним пусковим комплексом КНР. Як уточнюють ЗМІ, він офіційно відповідає всім вимогам. 30 червня там пройшло тренування з імітацією запуску ракети-носія, перший пуск хочуть здійснити вже у цьому році.

З космодрому планують здійснити старт двоступінчастої киснево-гасової ракети-носія "Чанчжен-12". Раніше повідомлялось, що "Чанчжен-12" зможе доставляти не менше 10 т корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту і щонайменше 6 т – на сонячно-синхронну.

Космічна програма КНР

Пекін активно розвиває національну космічну програму, зокрема, найбільш амбітні і дорогі напрямки. Зокрема, китайські фахівці реалізують проект дослідження астероїдів і Марса.

Зараз на орбіті функціонує космічна станція КНР, яка готова до міжнародного співробітництва. А нещодавно Китай вперше в історії людства доставив на Землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця.

На думку ряду експертів, Пекін може заснувати власну базу на супутнику Землі і захопити найбільш перспективні родовища з ресурсами.

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