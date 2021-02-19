Звірок на ім'я Елізабет Енн — генетична копія тхора, який помер понад 30 років тому.

У США вперше клонували рідкісного чорноногого тхора. Це також перше успішне клонування тварини виду, що зникає, у Північній Америці.

Звіреня на ім'я Елізабет Енн народилося 10 грудня 2020 року від сурогатної матері, повідомляє Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США. Через два місяці дитинча показали публіці.

Елізабет Енн створили з клітин Вілли — іншого чорноногого тхора, що жив понад 30 років тому. Всі чорноногі тхори, які живуть зараз, походять лише від семи особин, що створює значні генетичні перешкоди для виживання виду. Вчені вважають, що клонування може допомогти усунути ці проблеми.

Читайте такожКитайські вчені створили друге у світі клоноване кошеня (відео)Колись чорноногі тхори вже вважалися вимерлими. До 1937 року вид повністю винищили на території Канади, а з 1967 року він входить до Червоної книги Північної Америки як такий, що зникає.

Однак у 1981 році власник ранчо у Вайомінгу знайшов невелику популяцію цих звірків, що дозволило почати програму їх розведення в неволі для відновлення виду. Останню відому дику популяцію виловили та перевезли на територію науково-дослідної бази для штучного розведення.

Вілла не належала до тих семи тхорів, від яких походять сучасні особини. В неї не було нащадків, а геном мав більше унікальних варіацій, ніж в існуючих зараз звірків. Учені сподіваються, що якщо Елізабет Енн, створена з клітин Вілли, народить дитинчат, це допоможе виду збільшити генетичну різноманітність.

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Переклад: Катерина Комолова