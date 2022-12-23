Маск квапить тестування, що призводить до надмірних страждань та смерті тварин.

Компанія відомого мільярдера Ілона Маска Neuralink потрапила у скандал через звинувачення з боку працівників у вбивстві надмірної кількості тварин під час розробки нового мозкового імпланта.

Після скарг колишніх і теперішніх працівників компанії федеральний прокурор почав розслідування щодо можливого порушення правил добробуту тварин, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що з 2018 року компанія вбила близько 1500 тварин, зокрема понад 280 овець, свиней і мавп. Як зазначається, Маск квапить тестування, що призводить до надмірних страждань та смерті тварин.

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Наразі в американських законах не вказується, скільки тварин компанії можуть використовувати для досліджень. Автори статті наголошують, що велика кількість загиблих тварин не обов’язково свідчить про порушення правил.

Водночас працівники скаржились, що науковці робили багато помилок. Через надто жорсткі дедлайни деякі вчені вносили зміни в останню хвилину перед операціями. Це підвищувало ризики для тварин.

Neuralink і чіп для людини

Довідка УНІАН. Імплантат Neuralink дуже компактний, у формі монети 23 × 8 мм. Інформація з нього передається з мегабітною швидкістю і радіусом дії до 10 метрів, а батареї вистачає на цілий день роботи. Її підзарядка буде проводитися вночі за допомогою магнітного зарядного пристрою.

Як повідомляв УНІАН, Neuralink – технологічна компанія Ілона Маска зі створення першого у світі імплантованого нейрокомп'ютерного чіпа.

Раніше Маск заявляв, що Neuralink сподівається імплантувати свої мозкові чипи людям у 2022 році.

1 грудня Маск анонсував, що протягом 6 місяців компанія проведе випробування на людях з імплантації чипа в мозок.

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