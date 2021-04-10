Компанія не пояснила своє рішення з припинення випуску пультів.

Виробник комп'ютерної периферії Logitech повідомив про припинення виробництва універсальних пультів дистанційного керування Harmony.

Читайте такожЕфективні презентації з пультом Logitech SpotlightКомпанія не пояснила своє рішення. При цьому пульти Harmony будуть продаватися до тих пір, поки не вичерпаються запаси у рітейлерів.

Logitech зазначила на своєму сайті "що більше не займається новаторством щодо Harmony і не розробляє нові продукти", проте продовжить підтримувати програмне забезпечення пультів і оновлювати їх базу підтримуваних пристроїв. За запевненням компанії, підтримка пультів Harmony триватиме "до тих пір, поки їх використовують покупці".

Logitech продовжить оновлювати додатки Harmony для мобільних пристроїв і ПК, а також підтримувати інтеграції з голосовими помічниками, передає kommersant.

Пульт дистанційного керування Harmony

Перший пульт лінійки Harmony був випущений в 2001 році компанією Easy Zapper, в 2004-му Logitech купила виробника Harmony. Користувачі пультів могли програмувати їх на управління телевізорами, плеєрами, кондиціонерами та іншою побутовою технікою. Останні моделі Harmony підтримували роботу з пристроями "розумного будинку".

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Автор: Ірина Погоріла