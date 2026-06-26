Виглядає як гниле листя і не має повік: що це за дивовижна істота

Ці рептилії зазвичай мають плямисте коричневе забарвлення та хвіст, схожий на лист, що допомагає їм маскуватися в лісах Мадагаскару.

У тропічних лісах Мадагаскару мешкає крихітна, але дивовижна істота: сатанинський листохвостий гекон. Ідеально сформований і забарвлений, він імітує мертве, гниле листя і може миттєво зникнути на лісовій підстилці. Про це пише discoverwildlife.

Сатанинський листохвостий гекон (Uroplatus phantasticus) - майстер маскування: його листоподібний хвіст навіть цілий, з відсутніми фрагментами, що надає йому вигляду гниючого листя.

Цікаво, що його латинська назва також загадкова. Назва роду, Uroplatus, - це латинізація двох грецьких слів, що означають "хвіст" і "плоский", а видова назва, phantasticus, - це латинське слово, що означає "уявний". Це відображає унікальний, майже міфічний статус гекона.

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Сатанинський листохвостий гекон отримав свою назву через свій диявольський вигляд - особливо через рогоподібні шипи, розташовані прямо над очима.

Ці істоти є ендеміками острова Мадагаскар. Їх було відкрито та названо у 1888 році Джорджем Альбертом Буленджером, бельгійсько-британським зоологом, який описав і дав наукові назви понад 2000 нових видів тварин. Зазвичай вони мешкають на землі й не піднімаються вище 3 метрів над рівнем землі.

При цьому дорослі сатанинські листохвості гекони досягають 9 см у довжину, включаючи хвіст.

Ці рептилії зазвичай мають плямисте коричневе забарвлення та хвіст, схожий на лист, що допомагає їм маскуватися в лісах Мадагаскару.

Як і більшість інших геконів, у нього немає повік - лише прозора оболонка над очима, що надає йому зловісного вигляду. Він використовує свій язик, щоб облизувати очі, підтримуючи їх вологими та чистими від сміття.

Сатанинські листохвості гекони ведуть нічний спосіб життя, харчуючись комахами вночі. Окрім очевидного маскування, ці рептилії також вміло уникають хижаків завдяки своїй поведінці. Вони здатні сплющувати тіло, щоб зменшити розмір своєї тіні, і широко відкривати пащу, щоб продемонструвати свій яскраво-червоний рот. Вони також можуть скидати хвіст, щоб обдурити хижака.

Зі своїх великих червоних ротів вони видають гучні крики, які збивають з пантелику хижаків. Як і більшість інших рептилій, сатанинські листохвості гекони відкладають яйця.

Вони харчуються комахами, зокрема цвіркунами та метеликами. Однак про їхній раціон у дикій природі відомо порівняно мало.

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