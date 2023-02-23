Серед таких завдань, зокрема, прибирання, шопінг і допомога літнім людям.

Вже в найближчому майбутньому роботи будуть виконувати майже половину побутових й хатніх справ. Фахівці зі штучного інтелекту вважають, що зміни відбудуться протягом наступного десятиліття.

Серед таких завдань згадується прибирання, шопінг, переміщення важких предметів, первинне обслуговування клієнтів і допомога літнім людям, в тому числі управління інвалідними візками в лікарнях, йдеться в дослідженні, опублікованому у науковому медичному журналі Plus One.

Прогнозується, що найменше роботи братимуть участь у навчанні або супроводженні дитини, або догляді за літніми родичами – 29%. Разом з тим, очікується, що технології скоротять на 60% час, який ми витрачаємо на покупку продуктів, кажуть експерти.

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Катерина Хертог, доцент кафедри ШІ Оксфордського університету зазначила, що зростання автоматизації може допомогти поліпшити гендерну рівність, оскільки жінки зможуть більше часу приділяти професійній діяльності й менше – домашнім справам.

В той самий час є побоювання, що використання домашніх роботів ще більше підкреслить нерівність між багатими й бідними. Передбачається, що подібні роботи-гуманоїди будуть коштувати сотні тисяч доларів. Також впровадження великої кількості технологій може негативно позначитися на приватному житті людей, тому що роботи будуть збирати інформацію.

Раніше передбачалося, що в найближчі десять років у світі з'являться перші версії розумних цифрових двійників людей з різних країн світу.

Як говориться в матеріалі "Бі-бі-сі", цифровий двійник – це точна копія людини у фізичному світі, у якої є мета допомагати своїй реальній версії й забезпечувати зворотний зв'язок з реальною версією.

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