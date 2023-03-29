Австралійській компанії вдалося "воскресити" плоть давно вимерлого гіганта.

Австралійська компанія Vow "воскресила" плоть мамонта і приготувала з неї гігантську фрикадельку. Про це повідомляє The Guardian.

Мета проекту - продемонструвати потенціал м'яса, вирощеного з кліток, без забою тварин, а також підкреслити зв'язок між великомасштабним тваринництвом, знищенням дикої природи і кліматичною кризою.

Як повідомляється, австралійська компанія вже досліджувала потенціал понад 50 видів: альпаку, буйвола, крокодила, кенгуру, павича і різні види риб.

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Першим культивованим м'ясом, яке продаватиметься, стане японська перепілка, яка з'явиться в ресторанах Сінгапуру вже цього року.

"Мета полягає в тому, щоб перевести кілька мільярдів м'ясоїдів зі споживання звичайного тваринного білка на продукти, які можна виробляти в електрифікованих системах", - кажуть дослідники.

Для створення м'яса мамонта вчені взяли ДНК міоглобіну - ключового м'язового білка, що надає м'ясу його смак, - і заповнили кілька прогалин, використовуючи ДНК сучасного слона.

Відзначається, що ніхто ще не пробував фрикадельку з мамонта. "Ми не бачили цього білка тисячі років. Тому ми гадки не маємо, як наша імунна система відреагує, коли ми його з'їмо", - кажуть вчені.

Унікальна мумія мамонта з Канади - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН, влітку 2022 року на золотих копальнях в Канаді знайшли добре збережені рештки маленького мамонта.

Вчені встановили, що останки дитинчати мамонта пролежали у вічній мерзлоті понад 30 тисяч років. При цьому його мумія прекрасно збереглася. У мамонтеняти збереглися кігті, шкура, шерсть, тулуб та навіть кишки, наповнені травою.

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