На півдні України віднайшли територію під будівництво космодрому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час брифінгу учасників Конференції регіональних інноваційно-космічних кластерів України, що відбулася в Одесі.
Зокрема, як повідомив начальник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний, необхідна територія є на березі Чорного моря, на стику Одеської та Миколаївської областей. За його словами, з цього майданчика реально проводити запуск ракети з нахилом 70-80 градусів у бік Туреччини.
В такому випадку, передбачається, що перший ступінь ракети-носія може впасти в Чорне море.
Присяжний зазначив, що перед прийняттям рішення про спорудження стратегічного об'єкта на півдні України необхідно буде провести відповідні узгодження з Туреччиною, над якою може пролітати другий ступінь ракети. Суть в тому, за словами фахівця, що є ризик його падіння на території цієї країни.
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Учасники брифінгу зауважили, що космодром в Україні досі не побудований через жорсткі вимоги до його облаштування. Одна з обов'язкових умов: наявність великої безлюдної території: щонайменше 500 км уздовж траси польоту і відсутність сторонніх об'єктів на відстані 200 км праворуч і ліворуч. При цьому знайти таку територію дуже складно, оскільки Україна – густонаселена країна.
Як повідомляв УНІАН, Україна та Канада розпочали будівництво космічного пускового майданчика у провінції Нова Шотландія.