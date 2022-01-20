Космодром в Україні досі не побудований через жорсткі вимоги до його облаштування.

На півдні України віднайшли територію під будівництво космодрому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час брифінгу учасників Конференції регіональних інноваційно-космічних кластерів України, що відбулася в Одесі.

Зокрема, як повідомив начальник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний, необхідна територія є на березі Чорного моря, на стику Одеської та Миколаївської областей. За його словами, з цього майданчика реально проводити запуск ракети з нахилом 70-80 градусів у бік Туреччини.

В такому випадку, передбачається, що перший ступінь ракети-носія може впасти в Чорне море.

Присяжний зазначив, що перед прийняттям рішення про спорудження стратегічного об'єкта на півдні України необхідно буде провести відповідні узгодження з Туреччиною, над якою може пролітати другий ступінь ракети. Суть в тому, за словами фахівця, що є ризик його падіння на території цієї країни.

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Учасники брифінгу зауважили, що космодром в Україні досі не побудований через жорсткі вимоги до його облаштування. Одна з обов'язкових умов: наявність великої безлюдної території: щонайменше 500 км уздовж траси польоту і відсутність сторонніх об'єктів на відстані 200 км праворуч і ліворуч. При цьому знайти таку територію дуже складно, оскільки Україна – густонаселена країна.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Канада розпочали будівництво космічного пускового майданчика у провінції Нова Шотландія.