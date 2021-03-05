Зокрема, вартість послуг зросла майже в сім разів.

Американське космічне агентство NASA з 25 лютого підняло вартість комерційної доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Читайте такожМарсохід NASA надіслав на Землю нові кольорові фото планетиЗокрема, вартість послуг зросла майже в сім разів. Ціна доставки за 1 кг зросла з $3 тис .до $20 тис., а повернення на землю - з $6 тис. до $40 тис, йдеться в даних організації.

За годину перебування на МКС астронавта, який буде займатися комерційними експериментами, потрібно буде платити не $17,5 тис., а $130 тис.

"З моменту опублікування початкової цінової політики в червні 2019 року спостерігалося зростання попиту на комерційну і маркетингову діяльність - як з боку традиційних аерокосмічних компаній, так і з боку нових галузей. Цінова політика з червня 2019 року не відображала повною мірою вартість використання ресурсів NASA. Вона була спрямована на стимулювання ринку, і її планувалося скорегувати",— йдеться в повідомленні, передає kommersant.

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Автор: УНІАН