Маленькі молюски полетять на МКС ракетою Ілона Маска.

Понад сотню дитинчат молюсків Sepiolida сьогодні запустять на Міжнародну космічну станцію (МКС).

NASA відправить цих істот разом з іншим вантажем на борту ракети SpaceX Falcon 9. Запуск має відбутися о 13:29 за північноамериканським східним часом (20:29 за Києвом).

🎥 🔴 HAPPENING NOW: From @NASAKennedy, a prelaunch update about our next @SpaceX cargo resupply mission to @Space_Station. Liftoff is targeted for tomorrow at 1:29pm ET.



🌌 Watch (Space-themed attire not required, but strongly recommended): https://t.co/mzKW5uV4hSpic.twitter.com/fSTkQTbt6F — NASA (@NASA) June 2, 2021

У відомстві розповіли, що сепіоліди, також відомі як "короткі кальмари", є частиною дослідницької програми UMAMI, що вивчає вплив космічних умов на взаємодію між корисними мікробами та їх тваринами-господарями.

Читайте такожНа аукціоні Christie's виставили пляшку унікального "космічного" вина (відео)Річ у тім, що ці молюски симбіотично пов'язані з біолюмінесцентними бактеріями, які населяють спеціальний орган в мантії тварин. Бактерії харчуються цукром і амінокислотами, що поставляються кальмаром, а натомість приховують його силует, якщо дивитися на тварину знизу, послаблюючи ефект контрового освітлення.

Науковці вважають, що знання, отримані в результаті космічних експериментів, допоможуть визначити, як космічний політ впливає на подібні взаємовигідні відносини, а також сприятимуть розробці захисних заходів для збереження здоров'я космонавтів під час тривалих космічних подорожей.

Окрім того, дослідження дозволять краще зрозуміти складні взаємодії між тваринами та корисними мікроорганізмами, що своєю чергою важливо для людського здоров'я, яке значною мірою пов'язане з мікрофлорою.

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Переклад: Катерина Комолова