Динозавра назвали на честь британської яхтсменки, яка встановила рекорд із найшвидшого одиночного навколосвітнього плавання без зупинок.

Науковці виявили новий вид динозавра, який вирізнявся незвичайним "вітрилом" уздовж спини та хвоста. Про це пише The Independent.

Зазначається, що новий вид динозавра належав до сімейства ігуанодонтів. Його скам'янілості були знайдені на острові Вайт, Англія. Цей вид ідентифікував аспірант Портсмутського університету та Музею природної історії Джеремі Локвуд.

Цей вид динозавра назвали Istiorachis macaruthurae, де перше слово означає "вітрильний хребет", а друге слово вказує на прізвище британської яхтсменки Еллен МакАртур, яка 2005 року встановила світовий рекорд із найшвидшого одиночного навколосвітнього плавання без зупинок.

У своєму дослідженні Локвуд поділився, що скелет динозавра не був повним, через що аналіз скам'янілостей виявився непростим завданням. Вважали, що це просто ще один примірник одного з існуючих видів, але в цього були особливо довгі нервові відростки, що було дуже незвично.

Локвуд розповів, що цей динозавр, імовірно, мав виражену вітрильну структуру вздовж спини.

"Еволюція іноді, здається, віддає перевагу екстравагантному перед практичним. Хоча точне призначення таких особливостей довгий час було предметом суперечок - теорії варіювалися від регуляції тепла тіла до накопичення жиру - дослідники вважають, що найімовірнішим поясненням у цьому разі є візуальна сигналізація, можливо, як частина сексуальної поведінки, і це зазвичай пов'язано зі статевим добором", - заявив учений.

Раніше в Китаї палеонтологи виявили новий вид травоїдних динозаврів, які не гарчали, а видавали звуки, більше схожі на пташині. Цей вид отримав назву Pulaosaurus qinglong на честь міфічного китайського дракона.

Примітно, що це всього лише другий динозавр, у якого було знайдено скам'янілі кістки гортані.

