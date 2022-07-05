Королівська Грінвічська обсерваторія опублікувала понад 20 найкращих астрофотографій 2022 року.

З 2009 року Королівська Гринвічська обсерваторія проводить конкурс Astronomy Photographer of the Year. У його рамках міжнародне журі відбирає найкращі астрофотографії року.

Як повідомляє Royal Museum Greenwich, цього року на конкурс було надіслано понад 3000 зображень з 67 різних країн світу.

Журі вже обрало кращі з них і опублікувало шорт-лист з 22 фото, які поборються за перемогу в дев'яти категоріях, а також два спеціальних призи. Переможці будуть оголошені на спеціальній онлайн-церемонії нагородження 15 вересня.

Нагадаємо, раніше "Вікіпедія" показала кращі фотографії української природи 2021 року.

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