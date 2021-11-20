Більше світлин подали лише конкурсанти з Німеччини — понад 13 тисяч знімків.

Стали відомі переможці щорічного фотозмагання "Вікі любить землю 2021" з України.

У переможцях – 10 фотомитців, чиї роботи представляють різні заповідні території дев’яти областей України та міста Київ і знайомлять з неймовірною красою нашої природи, йдеться на сайті конкурсу.

Конкурс є частиною міжнародного фотозмагання та має на меті зібрати фотографії якнайбільшої кількості пам’яток природи. В Україні конкурс пройшов дев’ятий рік поспіль.

За кількістю завантажених світлин Україна опинилась на другому місці серед 34 країн-учасниць.

Читайте такожПолітати над Прип’яттю: в Україні запустили віртуальний тур по ЧорнобилюЦьогоріч 330 учасників та учасниць завантажили понад 11 тисяч фотографій об’єктів природно-заповідного фонду України.

Більше світлин подали лише конкурсанти з Німеччини — понад 13 тисяч знімків.

До десятки найкращих фото України увійшли світлини зроблені у різних куточках України: у Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій, Київській, Києві тощо.

ТОП-10 світлин "Вікі любить Землю 2021"

Як писав УНІАН, у жовтні оголосили переможців фотоконкурсу для мандрівників від National Geographic 2021. Перемогу в цій категорії здобув Мітчелл Льюїс із роботою "Самотній кролик у Річмонд-парку", Лондон.

Крім того, восени визначили переможця щорічного фотоконкурсу природоохоронної організації Nature Conservancy.

Також опубліковані найкращі знімки відкритого конкурсу World Photography Awards.

А цьогорічним переможцем премії Комедійної фотографії дикої природи стала світлина Кена Дженсена з самцем мавпи, якого автору вдалося спіймати об’єктивом, коли тварина сиділа на тросі і вдавала виразні емоції.

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Автор: Віолетта Орлова