Відправити на Марс корабель без команди Ілон Маск планує протягом найближчих двох років.

Засновник компаній Tesla і SpaceX, мільярдер Ілон Маск планує відправити людину на Марс протягом чотирьох-шести років.

Про це повідомляє CNBС.

«З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки", - сказав підприємець на церемонії вручення премії Аксель-Шпрінгер в Берліні.

Маск додав, що відправити на Марс корабель без команди планується протягом двох років.

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Автор: УНІАН