Раніше Ілон Маск заявляв про намір колонізувати Марс / фото REUTERS
Засновник компаній Tesla і SpaceX, мільярдер Ілон Маск планує відправити людину на Марс протягом чотирьох-шести років.
Про це повідомляє CNBС.
«З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки", - сказав підприємець на церемонії вручення премії Аксель-Шпрінгер в Берліні.
Маск додав, що відправити на Марс корабель без команди планується протягом двох років.
Читайте такожУкраїна підписала з NASA угоду про дослідження Місяця та Марсу
Інші новини на тему:
- У США розробляють ядерний двигун для польотів на Марс
- У компанії Ілона Маска не збираються виконувати земні закони на Марсі
- Ілон Маск хоче побудувати місто на Марсі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram