Дослідники з’ясували, як урбанізація впливає на вигляд птахів.

Урбанізація захоплює планету: дедалі більше на землі стає хмарочосів, асфальтованих доріг, парковок. У таких умовах тварини і рослини повинні адаптуватися або зникнути. Птахи - яскравий приклад того, як міське життя впливає на дику природу, пише Earth.com.

Міська екологія вивчає, як тварини пристосовуються до міського життя та як змінюються їхня поведінка, вигляд і шанси на виживання у процесі урбанізації. Відомо, що міський шум впливає на те, як птахи співають і спілкуються. Але постає питання, як місто може впливати на вигляд птахів.

Пір’я птахів - це не лише прикраса. Воно виконує й інші важливі функції, зокрема регулює теплообмін, маскує від хижаків, а також подає сигнали потенційним партнерам.

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Зазначається, що у природних середовищах існування колір пір’я змінюється повільно з покоління в покоління, а от у містах цей процес відбувається швидше. Вища температура повітря в місті, сіро-темне тло стін і доріг, неонове світло створюють унікальне середовище, яке може впливати на колір птахів.

Учені вирішили з’ясувати, чи відрізняється забарвлення міських птахів від забарвлення їхніх сільських родичів. За це взялася група дослідників під керівництвом Барта Кемпенаерса з Інституту біологічного розуму Макса Планка та Університету Гранади.

Вони порівняли понад 1200 видів птахів у середовищах існування з різними рівнями урбанізації і виявили, що птахи, які живуть у містах, як правило, мають менш коричневе забарвлення.

"Коричневі відтінки більш поширені в природному середовищі, ніж у містах. Ми підозрюємо, що коричневі птахи перебувають у невигідному становищі в місті", - пояснив один із провідних авторів дослідження Каспар Делхей.

Міські птахи, схоже, позбавляються своїх землистих тонів і набувають кольорів, які вирізняють їх на міському тлі, вирішили науковці. Адже міста відносно безпечні, з меншою кількістю хижаків, тож у птахів немає потреби так часто ховатися. У результаті кольори, які колись були ризикованими, тепер можуть допомогти у розпізнаванні, спаровуванні або домінуванні всередині виду.

Хоч у містах видів птахів менше, проте їх кольорова різноманітність - вища, кажуть науковці.

"У містах менше видів, ніж у сільській місцевості. Якщо ми беремо це до уваги, пташині спільноти в містах насправді мають більшу кольорову різноманітність", - зазначив один з авторів дослідження Хуан Дієго Ібаньєз-Аламо.

У матеріалі йдеться, що у майбутніх дослідженнях науковці, ймовірно, спробують визначити, наскільки поширеною є ця модель щодо інших тварин - комах, рептилій чи ссавців.

Як повідомляв раніше УНІАН, каспійський тюлень - єдиний морський ссавець, який живе в Каспійському морі, - може зникнути назавжди через зміну клімату. Дослідники кажуть, що рівень води в найбільшій у світі водоймі, що не має виходу до океану, знижується в міру підвищення температури.

Для каспійських тюленів зниження рівня води означає суттєве скорочення ареалу розмноження. За оцінками, сьогодні в Каспійському морі живуть від 75 000 до 270 000 тюленів. На початку ХХ століття їхня чисельність оцінювалося у близько 1 мільйон. У 2008 році Міжнародний союз охорони природи включив каспійського тюленя до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

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