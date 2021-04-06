Раніше в системі працювали тільки фірмові навігатори Google Maps і Waze.

Google в новій версії програми Android Auto відкрив доступ для створеного сторонніми розробниками софту.

Читайте такожGoogle Карти отримали навігацію всередині приміщень Тепер в системі можуть з'явитися сторонні навігаційні програми, а також сервіси пошуку парковок і зарядних станцій.

Як повідомляє підрозділ з розробки Android, після публікації бібліотеки додатків Android for Cars розробники підготували безліч нових програм. Частина з них вже доступна всім користувачам Android Auto без необхідності ставати учасником бета-тестування, передає kommersant.

Раніше в системі працювали тільки фірмові навігатори Google Maps і Waze.

Додаток Android Auto

Android Auto була представлена в 2015 році. Додаток дозволяє підключати смартфон водія до штатної мультимедійної системи автомобіля і з її допомогою під час руху використовувати деякі з встановлених на мобільний пристрій програм. Перелік допущеного в Android Auto софту був обмежений. Велика його частина припадала на створені самим Google штатні програми для смартфонів на Android.

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Автор: Ірина Погоріла