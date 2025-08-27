Вчені виявили прихований зв'язок між вулканічною лавою і розплавленим ядром Землі.

Німецькі геохіміки з Геттінгенського університету виявили вражаючий хімічний слід: з ядра Землі через вулканічні "гарячі точки", як-от на Гаваях, на поверхню просочуються сліди дорогоцінних металів, включно із золотом і рутенієм.

Це відкриття вперше дає реальні дані на підтримку давніх теорій про внутрішній устрій нашої планети - і натякає на набагато динамічніший зв'язок між поверхнею і ядром Землі, ніж вважалося раніше, пише The Daily Galaxy.

Рутеній вказує на прихований шлях до ядра

У новому рецензованому дослідженні, опублікованому в Nature, вчені зосередилися на океанічних острівних базальтах (OIBs) - типі вулканічних порід, утворених глибокими мантійними плюмами. Зокрема, вони проаналізували зразки з гавайських вулканів Кілауеа і Лоіхі, які розташовані над плюмами, що, імовірно, беруть початок біля кордону ядро-мантія - на глибині близько 3000 км.

Відео дня

Використовуючи високоточне мас-спектрометричне обладнання, команда виміряла ізотопні аномалії у двох ключових елементах: рутенію (¹⁰⁰Ru) і вольфрамі (¹⁸²W). Рутеній, більш поширений у ядрі, ніж у мантії, виступає як "маркер". Підвищений вміст ¹⁰⁰Ru в лаві - понад очікуваний від відомих джерел мантії - вказує на те, що матеріали з ядра дійсно переносяться на поверхню через ці плюми.

"Ми спостерігали явний надлишок ізотопів рутенію, пов'язаних із процесами зародження ядра, у гавайській лаві", - зазначив провідний автор Нільс Месслінг. За його словами, "менш ніж 0,3% компонента з ядра достатньо, щоб пояснити виявлені аномалії", що натякає на тонкий, але вимірний обмін між ядром і поверхнею.

Маленький витік - величезні наслідки

Хоча кількість речовини з ядра, що потрапляє на поверхню, мізерно мала, значення відкриття величезне. Десятиліттями вважалося, що ядро хімічно ізольоване від решти Землі після її формування 4,5 млрд років тому. Однак нові дані показують: ядро все ще може постачати слідові елементи в мантію, а потім і в земну кору.

У геологічному сенсі це - прорив. Внутрішня будова Землі може бути не такою "розділеною на відсіки", як вважали раніше. Результати підтримують концепцію геохімічного зворотного циклу, за якого мікроскопічні частки речовини ядра повертаються на поверхню через вулкани протягом мільйонів років.

Це відкриття доповнює більш ранні дослідження, які фіксували негативні аномалії вольфраму (μ¹⁸²W) у базальтах плюмового походження, але не могли однозначно пов'язати їх із ядром. Тепер же, завдяки рутенію, картина стала яснішою, і гіпотеза про "витік" ядра виглядає набагато переконливішою.

Золото в ядрі - але не для видобутку

Громадська увага багато в чому зосередилася на теоретичних запасах золота в ядрі Землі. За оцінками, заснованими на даних про мантію і кору, там може перебувати до 30 млрд тонн золота, що в перекладі на сучасні ціни становить близько 2,77 квінтильйонів євро (2,77 мільйона мільярдів євро).

"Хоча ми і бачимо ізотопні сліди матеріалів із ядра на поверхні, йдеться про мікроскопічні кількості. Це сліди, а не самородки", - пояснив співавтор дослідження Маттіас Вільбольд.

Вчені підкреслюють: йдеться не про комерційне, а про суто наукове відкриття. Добути що-небудь із ядра фізично неможливо - 3000 км перегрітих порід роблять це недосяжним. Будь-які плани "видобутку золота з ядра" залишаються фантастикою.

Інші цікаві новини про золото

Раніше УНІАН повідомляв, що геологи зовсім недавно виявили нові родовища високоякісного золота. В одній свердловині зафіксовано вміст 7,12 грама золота на тонну на ділянці довжиною близько 14 метрів, а також 4,62 грама на тонну на глибині приблизно 23 метри.

Крім того, ми розповідали, що є речовина, дорожча за золото і діаманти. Це не алмаз, не витвір мистецтва, а певна молекула...

Вас також можуть зацікавити новини: