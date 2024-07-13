Раніше причини аварії були невідомі.

Вперше за майже десять років ракета SpaceX зазнала аварії, залишивши інтернет-супутники компанії на настільки низькій орбіті, що вони приречені на падіння крізь атмосферу та згоряння, пише Politico.

Відомо, що ракета Falcon 9 стартувала з Каліфорнії в ніч проти 11 липня, несучи 20 супутників Starlink. Однак за кілька хвилин польоту двигун верхнього ступеня вийшов з ладу. Вже 12 липня SpaceX повідомила, що це сталося внаслідок витоку рідкого кисню.

У компанії заявили, що диспетчерам польоту вдалося встановити контакт з половиною супутників та спробувати вивести їх на вищу орбіту за допомогою бортових іонних двигунів. Проте через те, що нижня межа їхньої орбіти становить лише 135 кілометрів над Землею, то менше половини від запланованої "нашої максимально доступної тяги навряд чи буде достатньо для успішного підйому супутників", зазначили у SpaceX.

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Також у компанії заявили, що супутники увійдуть в атмосферу та згорять, проте коли це станеться, невідомо. Наразі понад 6 тисяч орбітальних супутників Starlink не надають інтернет-послуги клієнтам у найвіддаленіших куточках світу.

"Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що проблема має бути вирішена до того, як ракети Falcon зможуть знову літати. Невідомо, чи вплине ця аварія на майбутні польоти екіпажу SpaceX, і якщо так, то яким чином. Космічний політ мільярдера запланований на 31 липня з Флориди з планами першого приватного виходу у відкритий космос, а в середині серпня відбудеться політ астронавта на Міжнародну космічну станцію для NASA", - додали у Politico.

Водночас технологічний підприємець Джаред Айзекман, який очолить приватний політ, заявив, що Falcon 9 компанії SpaceX має "неймовірний послужний список", а також систему аварійної евакуації.

Невдалий запуск ракети SpaceX - що відомо

Раніше Ілон Маск заявляв, що двигун у верхній частині Falcon 9 вийшов з ладу через невідомі причини під час спроби повторного запуску на орбіті. На відео звичайного запуску можна побачити, що на ракеті утворилися шматки крижаного матеріалу, які відкололися у космосі.

Варто зазначити, що перша серйозна аварія ракети Falcon 9 у польоті сталася у 2015 році, коли апарат, який перевозив вантаж на Міжнародну космічну станцію для NASA, розпався на частини під час підйому у космос.

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