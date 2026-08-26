SpaceX побудує грандіозний космодром за $100 мільярдів (відео)

Комплекс Starbase Louisiana розташовуватиметься у районі Пікан-Айленд.

Компанія SpaceX оприлюднила плани зі створення свого найбільшого комплексу для запуску ракет у південній частині Луїзіани. Вартість проєкту оцінюється у 100 мільярдів доларів, повідомляє компанія мільрядера Ілона Маска у мережі X.

Starbase Louisiana площею 125 000 акрів (50 585 гектарів) розташовуватиметься у районі Пікан-Айленд. SpaceX планує перетворити прибережні водно-болотні угіддя на важливу базу для запусків ракети Starship.

Ділянка заболоченої місцевості займає площу, більш ніж у вісім разів більшу за площу Мангеттена. В анімаційному відео SpaceX показано територію з кількома стартовими майданчиками, оточеними зеленими насадженнями.

Передбачається, що в перспективі Starbase забезпечуватиме тисячі запусків Starship на рік. Реалізація цих планів залежатиме від подолання серйозних інженерних викликів.

За даними SpaceX, будівництво розпочнеться наступного року, а перший запуск Starship із нового майданчика запланований на 2029 рік. Космодром матиме власне виробництво ракетного палива, генерувальні потужності, глибоководну інфраструктуру для морських перевезень, об’єкти для підготовки космічних апаратів до запуску і, ймовірно, власний аеропорт.

Як зазначає Reuters, останніми роками SpaceX суттєво розширила свою присутність на півдні США. Компанія побудувала центри обробки даних зі штучним інтелектом Colossus у Теннессі та Міссісіпі, а також об’єкти Starlink в Остіні, штат Техас. Крім того, SpaceX планує побудувати завод із виробництва мікросхем у центральній частині Техасу. За оцінками компанії, новий об’єкт у Луїзіані створить у регіоні понад 3000 робочих місць.

Ілон Маск вважає ключовим елементом планів компанії щодо розширення супутникового угруповання Starlink космічну систему Starship. Зрештою планується виведення на орбіту до 1 мільйона супутників для обробки даних зі штучним інтелектом.

Starbase у Техасі залишається єдиним чинним стартовим комплексом Starship. Водночас SpaceX будує стартові майданчики для Starship у Флориді поруч зі своїми основними майданчиками для запуску Falcon 9. Крім того, компанія має об’єкти для запуску Falcon 9 на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

SpaceX – останні новини

Під час первинного публічного розміщення акцій SpaceX залучила близько 75 млрд доларів. Це стало найбільшим IPO в історії фондового ринку. Після виходу компанії на біржу статки Ілона Маска вперше перевищили позначку в 1 трлн дол.

Серед тих, хто отримав вигоду, опинився зварювальник, який понад десять років тому прийшов працювати в компанію, практично нічого про неї не знаючи. Завдяки зростанню вартості акцій він став мільйонером.

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