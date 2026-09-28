SpaceX готується до найважливішого польоту Starship: ракету спробують вивести на орбіту

Від успіху цієї місії залежать амбітні плани компанії.

Мешканці південного узбережжя Техасу звикли до реву найпотужнішої ракети, яку коли-небудь створювали, що розколює землю: з 2023 року різні прототипи Starship від SpaceX стартували з цього району 13 разів – майже половина запусків закінчилася тим чи іншим ненавмисним вибухом.

Але ставки ось-ось зростуть ще більше. Вранці 28 вересня (15:15 за київським часом) SpaceX вперше спробує вивести Starship на орбіту, що дозволить розгорнути першу партію нового покоління інтернет-супутників Starlink. Старт очікується протягом 75-хвилинного стартового вікна, яке відкриється о 8:15 ранку за східним часом США, пише CNN.

У разі успіху цей випробувальний політ може стати знаковим кроком уперед – це означатиме, що Starship незабаром може залишити фазу випробувальних польотів і перейти до повноцінної експлуатації.

Відео дня

Ефект для ширшої космічної галузі буде колосальним

Starship має впровадити цілу низку нових космічних технологій, зокрема оновлені супутники Starlink, призначені для розширення глобального інтернет-бізнесу SpaceX, та орбітальні дата-центри, які, як сподівається генеральний директор Ілон Маск, забезпечуватимуть енергоємні моделі штучного інтелекту.

Далі обіцянки стають ще сміливішими: у Starship є багатомільярдний контракт на доставку астронавтів NASA на поверхню Місяця – можливо, вперше з часів програми "Аполлон" – на тлі нової космічної гонки з Китаєм. І Маск продовжує наполягати на своєму важкодосяжному баченні використання цієї гігантської ракети-носія для створення самодостатнього міста на Марсі.

Під час попередніх 13 випробувальних польотів SpaceX навмисно виводила Starship на "пасивно безпечну суборбітальну траєкторію". Це означало, що "навіть якщо контроль над кораблем буде повністю втрачено, він уже перебуватиме на шляху до повторного входу в атмосферу та приводнення у заздалегідь визначеному місці".

Коли Starship спробує вперше досягти орбіти, апарат втратить цю страхувальну сітку. Він рухатиметься з настільки високою швидкістю й за такою точною траєкторією, що увійде у вільне падіння навколо планети, а отже – якщо контроль буде втрачено – його не можна буде легко "відтягнути" назад на Землю.

Досягнення орбіти відкриє перед Starship вражаючий набір нових можливостей, можливо, вперше дозволивши йому розгорнути функціональні супутники, а також прокласти шлях для майбутніх досліджень глибин космосу.

Помилки створюють нові загрози

SpaceX заявила, що Starship літатиме значно нижче за пілотовані космічні станції, зазначивши, що висота корабля становитиме близько 275 км, тоді як Міжнародна космічна станція обертається на висоті близько 400 км, а китайська станція "Тяньгун" працює вище 340 км.

Однак якщо Starship втратить керування на орбіті, ракета може зіткнутися з діючими супутниками або іншим цінним обладнанням.

Саме тому, як заявила компанія, вона може перервати заплановане ввімкнення двигунів – залишивши Starship на суборбітальній траєкторії польоту – якщо в перші хвилини польоту з’являться будь-які ознаки несправності.

Ключове 10-годинне випробування

Місія все ще вважається випробувальним польотом. І SpaceX активно перевірятиме нещодавні зміни, внесені в апарат. Під час останньої тестової місії в липні прискорювач Super Heavy – який надає Starship перший потужний поштовх під час старту з майданчика – зміг повторно запустити лише вісім із своїх 13 двигунів у моменти перед відпрацюванням вертикальної посадки в Мексиканській затоці.

Ця проблема не вплинула на загальний успіх місії, але контрольована, безпечна посадка є надзвичайно важливою для довгострокових можливостей Starship, оскільки компанія сподівається знову ловити ракету назад на своїй стартовій вежі, щоб використовувати її повторно.

SpaceX заявила, що внесла кілька змін, зокрема "апаратні модифікації для поліпшення фільтрації подачі палива до двигунів та зміни програмного забезпечення для підвищення надійності повторного запуску", щоб вирішити проблеми з двигунами прискорювача Super Heavy, які й досі залишаються.

Проте Super Heavy не повертатиметься на сушу, а знову спробує здійснити пробну посадку над океаном. Тим часом верхній космічний корабель Starship, який також називають просто "кораблем", запустить власні двигуни та продовжить політ за суборбітальною траєкторією.

Як запобіжний захід SpaceX заявила, що потім витратить близько 20 хвилин на перевірку корабля, переконуючись, що системи, здатні повернути його для безпечної посадки, працюють – і що резервні копії цих систем функціонують, перш ніж знову запустити двигуни корабля для виходу на орбіту Землі.

Верхній ступінь двоступеневої орбітальної ракети ще ніколи не був упійманий повторно та запущений у політ знову, і багато чого ще належить побачити.

Корабель має витримати виснажливі температури – можливо, що перевищують 1370 °C, – коли він занурюватиметься назад у атмосферу Землі. І SpaceX все ще доопрацьовує спеціальне покриття на зовнішній поверхні корабля, яке називається тепловим щитом і покликане зберегти апарат цілим під час повторного входу.

"Коли ви виходите на орбіту, ваш тепловий щит піддаватиметься навіть трохи вищим температурам, ніж під час суборбітальних випробувальних польотів, – заявив доцент-практик кафедри аерокосмічної інженерії Університету Іллінойсу Джозеф Гонсалес. – Тож цей політ розповість нам багато чого. Повторний вхід стане ще суворішим випробуванням, ніж те, що було під час попередніх запусків".

Гонсалес зазначив, що знімки теплозахисного щита Starship з попередніх польотів свідчили про тривожне обгорання, яке SpaceX має обмежити, щоб Starship міг витримувати занурення назад у земну атмосферу на орбітальних швидкостях більше ніж один раз.

Раніше УНІАН повідомляв, що SpaceX побудує грандіозний космодром вартістю $100 мільярдів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: