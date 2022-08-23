Нові знімки Юпітера демонструють сяйва та тумани на гігантській планеті.

Вчені опублікували новітні знімки Юпітера - з гігантськими штормами, сильними вітрами і полярними сяйвами.

Нові знімки планети-гіганта були зроблені за допомогою телескопа імені Джеймса Вебба і опубліковані на сайті NASA.

За словами астрономів, вони самі не очікували, що фото вийдуть настільки хорошими.

"Чесно кажучи, ми не очікували, що все буде так добре. Це дійсно чудово, що ми можемо бачити деталі Юпітера разом з його кільцями, крихітними супутниками і навіть галактиками на одному зображенні", - прокоментувала планетарний астроном Імке де Патер.

На фото помітні полярні сяйва над північним і південним полюсами Юпітера. Велика червона пляма, знаменитий шторм такої сили, що може поглинути Землю, зображено на знімку білим кольором, тому що вона відбиває багато сонячного світла.

"Численні яскраві білі "плями" і "смуги", ймовірно, являють собою дуже високі вершини хмар конденсованих конвективних штормів. Навпаки, темні смуги на північ від екватора мають невеликий хмарний покрив", - кажуть вчені.

Нагадаємо, раніше телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю фото рідкісної галактики. На новому знімку зображена галактика під назвою Колесо воза. Галактика Колесо воза розташована приблизно в 500 мільйонах світлових років від нас в сузір'ї Скульптора і являє собою рідкісне видовище. Її зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса воза, є результатом інтенсивної події - зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою.

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