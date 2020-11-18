Зовні fleets дуже схожі на stories в Instagram або Snapchat: вони так само відображаються тільки протягом доби, а іконка з ними з'являється в круглому віконці поверх стрічки повідомлень.

Twitter оголосив про запуск по всьому світу нової функції - повідомлень, що зникають через 24 години після публікації. Вони отримали назву fleets.

Читайте такожTwitter посилив заходи безпеки після зламу акаунтів відомих людейНовий тип повідомлень був анонсований Twitter ще навесні. З тих пір вони тестувалися в Бразилії, Індії, Італії та Південній Кореї.

«Ми дізналися, що fleets допомагають людям відчувати себе комфортніше, приєднуючись до розмови... оскільки вони зникають з поля зору через день, fleets допомагають людям ділитися особистими і випадковими думками, думками і почуттями", - йдеться в заяві компанії, передає kommersant.

Зовні fleets дуже схожі на stories в Instagram або Snapchat: вони так само відображаються тільки протягом доби, а іконка з ними з'являється в круглому віконці поверх стрічки повідомлень. На них так само можуть реагувати інші користувачі, але реакції (будь то лайк або текстове повідомлення) будуть відображатися тільки в особистому листуванні двох користувачів. Пізніше Twitter розраховує додати в fleets стікери і можливість ведення прямого ефіру.

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Автор: УНІАН