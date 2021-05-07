Тепер частина користувачів може відправляти грошові перекази улюбленим творцям контенту.

Twitter запустив Tip Jar - можливість для авторів контенту отримувати грошові перекази від своїх фоловерів.

Читайте такожTwitter закрив додаток для прямих ефірів PeriscopeЗараз функція доступна в англомовних версіях додатків для Android та iOS, повідомляється у блозі компанії.

Отримання донатів поки що доступно обмеженій групі людей, до якої належать автори, журналісти, експерти та некомерційні організації. Вони можуть під'єднати свої акаунти до Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal і Venmo. При цьому сама соцмережа не отримуватиме жодних коштів.

У Twitter обіцяють незабаром надати доступ до функції більшій кількості користувачів.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

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Переклад: Катерина Комолова