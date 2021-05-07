Twitter запустив Tip Jar - можливість для авторів контенту отримувати грошові перекази від своїх фоловерів.
Читайте такожTwitter закрив додаток для прямих ефірів PeriscopeЗараз функція доступна в англомовних версіях додатків для Android та iOS, повідомляється у блозі компанії.
Отримання донатів поки що доступно обмеженій групі людей, до якої належать автори, журналісти, експерти та некомерційні організації. Вони можуть під'єднати свої акаунти до Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal і Venmo. При цьому сама соцмережа не отримуватиме жодних коштів.
У Twitter обіцяють незабаром надати доступ до функції більшій кількості користувачів.
show your love, leave a tip— Twitter (@Twitter) May 6, 2021
now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸
more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc
Вас також можуть зацікавити новини:
- Дослідники показали, як зламати Tesla за допомогою квадрокоптера (відео)
- IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп
- Facebook видалив мережу ботів "Слуги народу"
- США не мають наміру збивати неконтрольовану ракету, яка незабаром впаде на Землю
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram