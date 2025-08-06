Сумки належать до культури шнурової кераміки, представники якої жили по всій Європі.

Археологи в Німеччині виявили рештки трьох жінок епохи мідної доби, похованих з "кенгуру" - великими сумками, прикрашених сотнями собачих і вовчих зубів. Про це пише Live Science.

Цікаво, що тканина або шкіра сумок давно зникли, але проколоті зуби тварин, виявлені в трьох окремих могилах, дають змогу припустити, що їх було пришито до сумок у шаховому порядку, подібно до черепиці. Сумки належать до культури шнурової кераміки, представники якої жили по всій Європі - від Скандинавії до Альп і території сучасної України - між 2900 і 2350 роками до нашої ери.

"Розташування зубів у могилах - рідкісний натяк на категорію знахідок, які, як правило, повністю зникають. Добути собачі зуби і виготовити мішечки було непросто, тому ці прикрашені мішечки, найімовірніше, були маркерами високого соціального статусу", - сказав Олівер Дітріх, археолог і представник Державного управління з управління культурною спадщиною та археології Саксонії-Ангальт.

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Археологи вважають, що мішечки були близько 30 сантиметрів завширшки і 20 сантиметрів завглибшки. Кожен був вкритий майже 350 собачими зубами, а саме іклами та різцями собак середнього розміру, схожих на сучасних малих мюнстерлендерів, яких розводили для цієї мети і вбивали в молодому віці.

Цікаво, що жінки зі знаті, ймовірно, носили мішечки на широкому ремені, прикрашеному вовчими зубами. Кілька лисячих зубів та їхніх імітацій, вирізаних із кістки, дають змогу припустити, що їх використовували для заміни собачих або вовчих зубів у разі їхньої втрати, йдеться в заяві.

Важливо, що розміри мішечків і наявність всередині одного з них дитячих кісток вказують на те, що мішечки використовували як переноски для немовлят. Голова, руки і ноги немовляти не помістилися б у торбинку, але немовлята, що лежать на спині, ймовірно, були вкриті невеликими ковдрами, прикрашеними собачими молярами. Ковдри були розшиті блискітками, але неясно, з якого матеріалу були зроблені ці прикраси.

Дітріх сказав, що дорогоцінність сумок може пояснити, чому вони були знайдені лише в невеликій кількості поховань культури шнурової кераміки. Нові розкопки, проведені перед запланованим будівництвом лінії електропередачі недалеко від села Краушвіц у Саксонії-Ангальт, виявили 10 жіночих поховань культури шнурової кераміки, але тільки у двох із них були сумки. Третє поховання з сумкою було виявлено в Нессе, селі, розташованому трохи більше ніж за 1,7 кілометра від основного місця археологічних розкопок.

В останньому похованні в мішечку знаходилися останки новонародженої. Дослідники проаналізують останки жінки, щоб визначити її вік на момент смерті. Якщо збережеться достатня кількість ДНК новонародженої, вони також перевірять спорідненість дитини з жінкою.

Зазначається, що поховання поблизу Краушвіца розташовувалися поруч із набагато давнішими курганами Баальберзької культури віком 6000 років, що існували в період неоліту між 4100 і 3600 роками до н.е. Люди Баальберзької культури ховали своїх померлих під дерев'яними конструкціями, але до моменту появи культури шнурової кераміки в мідному столітті, також відомої як енеоліт, вони вийшли з моди. Дітріх додав:

"У кожної культури є свій унікальний набір правил і норм, відповідно до яких розвиваються соціальні відносини. На відміну від більш ранніх культур середнього неоліту, люди епохи енеоліту навмисно підкреслювали стать померлого в похованнях, а також певні соціальні ролі".

Цікаво, що чоловіків у культурі шнурової кераміки ховали лежачи на правому боці, а жінок - на лівому. Поховальний інвентар, такий як сокири, призначався для чоловіків-воїнів, а прикраси та прикраси - у жіночі могили. Представників обох статей майже завжди ховали головою на південь.

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