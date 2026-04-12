У Бельгії будівельники виявили район, похований римським імператором 500 років тому

У Бельгії під час будівництва житлового комплексу було виявлено цілий середньовічний район, повний дорогоцінних артефактів, що лежав під землею майже 500 років, включаючи кладовище з понад 200 скелетами та фундамент кам'яної церкви. Як пише indiandefencereview.com, знахідка була зроблена в лютому 2026 року в Генті, коли археологи на місці іспанського замку виявили кам'яну кладку, набагато давнішу, ніж фортеця XVI століття, яку вони сподівалися побачити.

Відзначається, що можливість поховання цього кварталу стала наслідком імператорського покарання. У 1540 році імператор Священної Римської імперії Карл V наказав зруйнувати абатство Святого Бавона і близько 800 навколишніх будинків після повстання мешканців міста проти підвищення податків. Потім над руїнами була побудована масивна фортеця.

Археолог Герт Вермарк назвав знахідку "справжньою скарбницею", зазначивши, що вага фортечних стін фортеці дозволила зберегти похований район недоторканим.

Розкопки оголили обриси будинків, вузьких провулків і меж ділянок колишнього району абатства Святого Бавона. У центрі розкопок дослідники виявили великий кам'яний фундамент церкви, присвяченої святому Бавону, абатство якого вважається місцем заснування Гента.

Понад 200 скелетів на парафіяльному кладовищі

Поруч із фундаментом церкви археологи виявили кладовище. Останки належать чоловікам, жінкам і дітям різного віку, що вказує на те, що це було цивільне парафіяльне кладовище, а не місце, пов'язане з солдатами. Могили, мабуть, існували задовго до будівництва фортеці і не мають жодного стосунку до подальшої військової окупації.

Скелети датуються XIII-XVI століттями. Наразі дослідники проводять біоархеологічний аналіз останків, щоб вивчити раціон харчування, здоров'я та умови життя в середньовічному Генті.

На цьому місці також виявився цікавий момент щодо будівництва фортеці. Багато каменів, використаних для будівництва Іспанського замку, було взято з тих самих будівель, які Карл V наказав знести. Декоративні блоки та різьблені колони з абатства Святого Бавона були вмонтовані в стіни фортеці, а уламки зруйнованого району були використані як заповнювач для прискорення будівництва.

Що залишили після себе іспанські солдати

Крім того, археологи виявили залишки самого гарнізону. Були виявлені стіни, що утворюють казарми, які належали іспанським солдатам, дислокованим у фортеці. Серед найбільш детальних знахідок – вигрібна яма, яка досі заповнена водою з органічними матеріалами, яким сотні років. Там були виявлені скляні чаші, фрагменти винних пляшок, кістки тварин, насіння та пилок рослин.

Сліди інших епох

Серед знахідок також були фрагменти римської кераміки, металеві знаряддя та розбитий домашній посуд, розкидані по нижніх шарах ґрунту. Також були знайдені крем'яні знаряддя, що вказують на доісторичну діяльність у цьому місці задовго до того, як сформувався середньовічний абатський район.

Розкопки фактично виявили кілька історичних періодів, розташованих на глибині кількох метрів: доісторичне поселення, римська окупація, середньовічне життя абатства, імперське знесення, іспанська військова окупація і, нарешті, квартал XIX століття, який замінив фортецю.

