Археологи виявили в саду римський військовий табір, вік якого становить 2200 років

Артефакти, виявлені під час розкопок, свідчать про те, що це місце існувало кілька років, що було незвично для цього регіону в той час.

Реставраційні роботи в палаці Болонгаро в Хехсті, районі приблизно за вісім кілометрів на захід від центру Франкфурта-на-Майні в Німеччині, торкнулися й прилеглого до нього саду. Про це пише Popular Mechanics.

Після майже десяти років роботи з перетворення садиби на музей археологи з Департаменту з управління археологічною спадщиною зробили дивовижну знахідку під пишною зеленню саду: перший у регіоні римський військовий табір, виявлений разом із знахідками, серед яких монети з Франції та Бельгії, а також південногальську кераміку.

Експерти заявили, що ця знахідка переписує ранню історію Франкфурта, оскільки в артефактах відсутні ознаки насильства та конфліктів, а вказується на мирний початок римської окупації цього району.

"Залишки військового табору, що датуються приблизно 0 роком, мають значення, яке виходить далеко за межі цього регіону. Цей археологічний об’єкт дозволяє нам простежити не тільки розвиток і розширення Римської імперії в нашому регіоні, а й частину історії самого міста Франкфурта", - сказав мер Франкфурта Майк Йозеф.

Андреа Хампель, голова Управління з охорони пам'яток, заявила, що знахідка суперечить багатьом уявленням про ранні військові пересування римлян у Німеччині.

"У всіх нас в голові спливають Астерікс і Обелікс (персонажі популярної французької серії коміксів, дія яких відбувається під час римського завоювання Галлії) або Тевтобурзький ліс, коли ми думаємо про римське завоювання Німеччини", - сказала Хампель, маючи на увазі запеклі бої, що визначили римсько-германську історію. Вона додала:

"На сьогодні археологічні розкопки в саду Болонгаро не дали жодних свідчень бойових дій чи руйнувань; натомість, завдяки виявленню місцевої кераміки та інформації про харчові звички, вони вказують на контакти та співпрацю".

Зазначається, що в міру того, як римський імператор Август просував свою імперію все глибше в Європу, Німеччина стала ключовою прикордонною зоною в I столітті н. е., коли, ймовірно, було засновано Франкфурт. Проте в той час військові табори, як правило, існували недовго. З археологічної точки зору це ускладнює їх виявлення, оскільки після них залишається мало артефактів.

Цікаво, що знахідка в палаці Болонгаро відрізняється в цьому відношенні, оскільки він, ймовірно, служив римським військовим табором протягом декількох років. Його відносна довговічність, можливо, пояснюється розташуванням неподалік від річок Нідда та Майн, стратегічним підвищеним місцем, що мало тісний зв'язок із дорожньою мережею, яка з'єднувала табір з іншими римськими поселеннями в регіоні.

У таборі Хехст, ймовірно, розміщувалися як римські легіонери, так і допоміжні солдати, і його населення було значно більшим, ніж у типовому тимчасовому таборі. Знахідка змінює уявлення про ранні контакти між римлянами, які нещодавно прибули, та мешканцями Франкфурта, що вже оселилися там.

