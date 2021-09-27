Завдяки чіпу в шкільній формі вчителі та батьки можуть відстежити точне місце розташування дітей.

Початкова школа в Чжухаї, на півдні Китаю в якості експерименту почала вбудовувати мікрочіпи в одяг школярів, щоб відстежувати їхнє місцеперебування.

Про це повідомляє France Info.

Завдяки цьому пристрою батьки можуть в режимі реального часу стежити, як довго вони знаходяться в їдальні або туалеті.

Якщо ж учень потрапляє в "небезпечну зону", система відправляє попередження вчителям і батькам. Ця система також дозволяє їм спілкуватися з дітьми, оскільки чіп автоматично підключається до системи обміну повідомленнями.

Ініціативу чіпувати школярів у суспільстві зустріли неоднозначно. Деякі вважають, Багато хто вважає, що Китай занадто далеко зайшов з системою електронного спостереження і порівнюють таке нововведення з електронним браслетом.

Останнім часом в Китаї безліч скандалів, пов'язаних з умовами навчання дітей, з випадками фізичного насильства, а також прогулюванням школярами занять.

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Нагадаємо, на початку пандемії COVID-19 шанувальники теорії змови звинуватили засновника компанії Microsoft Білла Гейтса в тому, що він нібито хоче за допомогою вакцин чіпувати людство.

У відповідь Гейтс сказав, що йому важко заперечувати ці вигадки, тому що "вони такі дурні".

"Я ніколи не брав участі в будь-яких речах, пов'язаних з мікро-чіпами. Дуже важко заперечувати такі історії, тому що вони надзвичайно дурні або дивні", - сказав він.

Автор: Віолетта Орлова