У МЗС ФРН не виключають, що хакерські атаки могла ініціювати російська ГРУ.

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування низки нещодавніх кібератак на німецьких політиків, підозрюючи в причетності до них представників російської розвідки.

Як повідомляє DW, про це повідомив у четвер, 9 вересня, агентству новин dpa представник відомства.

Раніше цього тижня міністерство закордонних справ ФРН заявило, що уряд Німеччини має "достовірну інформацію" про те, що дані дії можуть бути приписані суб'єктам в Росії, "зокрема, російській військовій розвідці ГРУ".

Російський уряд закликали негайно припинити незаконну діяльність, заявили в міністерстві.

Читайте такожМін’юст США заявив про причетність росіян до зламу е-скриньок прокурорів у 2020-муУ цьому році органи держбезпеки Німеччини як мінімум тричі інформували бундестаг про кібератаки на німецьких законодавців з боку іноземних спецслужб.

Повідомляється, що серед постраждалих останнім часом було кілька законодавців від партій правлячої коаліції - консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН.

Є побоювання, що іноземні спецслужби можуть використовувати кібернапади для публікації особистої інформації жертви хакерської атаки або для продукування фейкових новин.

За деякими нападами, що були спрямовані на електронні поштові скриньки законодавців, стояла російська група хакерів під назвою Ghostwriter.

Вибори у Німеччині

Чергові вибори у бундестаг Німеччини пройдуть у вересні 2021 року, за результатами яких сформують новий уряд ФРН.

Чинна канцлерка Ангела Меркель вже оголосила, що не планує після 2021 року претендувати на будь-яку політичну посаду в країні.

Можливим наступником канцлерка в серпні назвала прем’єра Північного Рейну – Вестфалії, голову Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета.

Автор: Катерина Гірник