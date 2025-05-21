Автори дослідження припускають, що символіка, яка оточує наречену, "може ідентифікувати її як жрицю Церери".

Гробниця, виявлена в елітному некрополі в Помпеях, була ідентифікована як останній притулок стародавньої жриці, яка, можливо, служила богині родючості Церері. Про це пише IFLScience.

За словами археологів, це перша могила, коли-небудь пов'язана з культом Церери в приреченому місті, і жінка, чий прах там зберігається, імовірно, займала високе соціальне і політичне становище.

Цікаво, що знайдена в похоронному комплексі Порта Сарно, що слугував місцем поховання для вищих класів Помпеї до знищення міста в 79 р. н. е., гробниця має розкішний рельєф, що зображає молодих нареченого і наречену.

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"Ці статуї та решта гробниці коштували б величезних грошей, якби були доступні тільки багатим і впливовим жінкам і чоловікам", - пишуть автори дослідження, яке було опубліковано в журналі Heritage.

Зазначається, що особливий інтерес представляє жіноча статуя в натуральну величину, вкрита вуаллю, яка, за словами вчених, дотримується образу "стриманої, скромної і чесної жінки". Але що ще важливіше, вона, схоже, також тримає асперигілум, лаврову гілку, використовувану жерцями і жрицями для очищення і благословення простору шляхом розсіювання диму пахощів або інших ароматичних трав, які спалюють під час релігійних церемоній.

Крім того, жінка зображена з намистом з амулетом у формі півмісяця Місяця, відомим як лунула, який носили молоді незаміжні дівчата. Тому наявність лунули на статуї може вказувати на особливий зв'язок між цією конкретною жінкою і Церерою, яка була тісно пов'язана з фазами Місяця через їхню значущість для сільського господарства і збору врожаю.

Автори дослідження припускають, що символіка, яка оточує наречену, "може ідентифікувати її як жрицю Церери". Однак, на жаль, оскільки не було знайдено жодного напису, що супроводжував би рельєф, неможливо підтвердити особу ні жінки, ні її чоловіка. Дослідники пишуть:

"Скульптура жінки - один із рідкісних прикладів зображення жриці з предметами, характерними для її релігійного становища, і єдиний відомий на сьогоднішній день приклад у Помпеях. Бути жрицею було найвищим соціальним рангом, до якого могла прагнути жінка. Жриці відігравали важливу роль у суспільній сфері. Вони займали становище влади, яке було далеке від інших жінок і дуже схоже на становище жерців-чоловіків".

Важливо, що це відкриття значно розширює наше розуміння соціальної, релігійної та політичної реальності Помпей безпосередньо перед їхнім апокаліптичним крахом, вказуючи на те, що культ Церери дотримувався в стародавньому місті і що елітні жінки могли служити жрицями.

Вивчення Помпей

Раніше археологи, які працюють у Помпеях, виявили низку рідкісних фресок майже в натуральну величину. Це відкриття дає нові підказки про релігійне життя міста до його руйнування виверженням Везувію в 79 р. н.е. Цікаво, що вони обіцяли духовне просвітлення і потенційно благословенне загробне життя.

Фреска, датована 40-30 рр. до н. е., зображує послідовників Діоніса у станах ритуального екстазу, що займаються танцями та полюванням. Твір мистецтва має схожість із фресками прилеглої Вілли Містерій, виявленої століттям раніше.

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