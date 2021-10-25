Дайвер Майкл Настасіо виявив зуб недалеко від узбережжя міста Веніс.

Житель Флориди знайшов на дні океану 15-сантиметровий зуб доісторичної акули мегалодона, вік якої становить 22 мільйони років.

Про це повідомляє сайт телеканалу Fox 28.

Дайвер Майкл Настасіо виявив зуб недалеко від узбережжя міста Веніс. Він зізнався, що це його найбільша подібна знахідка за все життя.

"Я такий щасливий, мене буквально трясе. Я займаюся пошуком скам'янілостей майже 11 років і володію власною компанією. Я знайшов тисячі зубів мегалодону та інші скам'янілості. Я багато разів пірнав разом з клієнтами, і кожен раз, коли вони знаходять скам'янілість, чутно, як вони кричать від радості під водою", - розповів він.

Чоловік збирається залишити цінний зуб собі.

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Що відомо про мегалодонів

Мегалодони - вид вимерлих акул, що існував у міоцені та пліоцені. Вони були одними з найбільших риб усіх часів. Більшість сучасних дослідників відносять мегалодонів до роду Carcharocles, або навіть включають в рід Otodus. Обидва цих роди входять в сімейство Otodontidae.

Раніше вважалося, що мегалодон і зовні, і поведінкою був схожий на сучасну білу велику білу акулу. Однак зараз вчені впевнені, що зовні мегалодон був схожий на збільшену у багато разів піщану акулу.

Сила укусу найбільших мегалодонів, ймовірно, досягала 10,8 тонн і дозволяла з легкістю розкрити грудну клітку невеликого кита.

Автор: Денис Прядко