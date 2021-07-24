З'ясувалося, що вздовж дороги були розташовані різні будови.

Італійські археологи знайшли стародавні споруди на дні каналу Трепорті в регіоні Венето.

Вчені під керівництвом Фантіни Мадрікардо з Національної дослідницької ради Італії з'ясували, що до того, як рівень моря піднявся й затопив цей район, там проходила дорога римської епохи, пише Scientific Reports.

"У цьому дослідженні задокументували наявність ділянки затопленої Римської дороги довжиною близько 1200 метрів на стародавньому пляжному гребені, нині затопленому в лагуні Північної Венеції", - йдеться в статті.

Вчені вважають, що їхня знахідка може говорити про існування значного римського поселення за кілька сотень років до заснування і заселення Венеції, яке відбулося в V столітті нашої ери.

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Археологи вже давно досліджують Венецію і знаходять там підтвердження того, що раніше на її місці знаходилося поселення римлян. З'ясувалося, що вздовж дороги були розташовані різні будови.

"Затоплена дорога являє собою, можливо, один із останніх сегментів доріг в місті Альтинум (стародавнє місто венетів), а потім і в ширшій мережі доріг в римській провінції Венетія та Істрія. Близькість дороги до інших будівель, таких як оборонні вежі, пішохідні доріжки, порт і приватні споруди, підтверджує наявність постійного поселення", - відзначають археологи.

Попереднє дослідження також показало сліди дороги в нижній частині протоки Сканелло. Таким чином дорога через канал Трепорті не буде ізольованою структурою, а буде частиною більшої дорожньої мережі.

"Наявність давньоримської дороги підтверджує гіпотезу про стійку систему римських поселень у Венеційській лагуні", - відзначають вчені.

Вони наголошують на необхідності подальшого пошуку, документування та збереження археологічних пам'яток у підводному середовищі Венеції.

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Автор: Олександр Топчій