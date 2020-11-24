Знахідку виявили на глибині 9,8 метра трохи нижче Хортиці.

У Запоріжжі на дні річки Дніпро археологи знайшли гарматний лафет часів козацтва. Схожі знахідки невідомі в межах України.

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Попередньо лафет датують останньою чвертю XVII - початком XVIII століття.

Знахідку виявили на глибині 9,8 метра трохи нижче Хортиці. Археологи спочатку подумали, що знайшли стародавній корабель або інший плавзасіб.

У заповіднику розповідають, що лафет добре зберігся, тому що був занурений в мул. Довжина лафета близько 4,4 метра, ширина - 2,3 метра, а вага становить понад 1,2 тонни. Колеса з нього, припускають, зняли ще в XVIII столітті. Сам лафет виготовлений з дуба і кований залізом.

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Автор: УНІАН