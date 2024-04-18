Дослідники могли передавати тарганам команди, вказуючи їм, куди йти.

Вчені з Сінгапуру випустили армію дистанційно керованих тарганів-кіборгів у пустельну місцевість, щоб перевірити такий рій для майбутніх пошуково-рятувальних місій.

Дослідження, яке ще належить рецензувати, показало, що близько 20 шиплячих мадагаскарських тарганів-кіборгів, оснащених крихітними комп'ютерними "рюкзаками", можна контролювати, щоб вони рухалися єдиним роєм по піщаному пагорбу, пише Independent.

Ці таргани-кіборги - живі таргани, оснащені технологіями, які вчені можуть використовувати для управління ними.

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Дослідники з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі змогли передавати тарганам команди, вказуючи їм, у якому напрямку рухатися. Ці команди передавалися з рюкзаків до сенсорних органів тарганів через електроди на кожному боці сенсорних органів комах. У той час як вчені могли переміщати тарганів вліво або вправо, самі таргани також могли обходити перешкоди, як вони це зазвичай роблять.

Дослідники також задокументували кілька випадків, коли тарганам, які випадково перевернулися на спину, допомагали встати на ноги інші.

Хоча досі вчені широко документували перетворення комах на кіборгів, демонстрація ройової поведінки таких мультикиборгових систем була непростим завданням.

"Ця прогалина в дослідженнях зумовлена складністю координації рухів системи кіборгів в умовах притаманної комахам індивідуальної мінливості в їхніх реакціях на керівні впливи", - пояснюють дослідники.

Вирішуючи ці проблеми, вчені розробили новий алгоритм навігації зграї, якого мають дотримуватися таргани-кіборги.

У дослідженні зазначається, що серед 20 тарганів один був лідером, а решта - послідовниками. У той час як лідер знає цільову позицію, послідовники знають тільки відносні позиції своїх сусідів.

Вчені виявили, що рій виявляв кілька "інтригуючих" особливостей під час переміщення пустелею. Вони зрозуміли, що новий алгоритм зменшує заплутування тарганів.

Дослідники також виявили, що взаємодія між сусідніми тарганами може допомогти спійманому в пастку кіборгу уникнути складної ситуації.

Дослідники сподіваються, що такий рій комах-кіборгів одного разу можна буде використовувати в пошуково-рятувальних операціях після стихійних лих.

"Це дослідження робить внесок у сферу ройової робототехніки і демонструє потенціал інтеграції біологічних організмів із робототехнікою і теорією управління для створення більш інтелектуальних автономних систем із реальними додатками", - пишуть вони в дослідженні.

Дослідження комах

У Європі стурбовані поширенням на континенті азіатських шершнів, які знищують популяцію медоносних бджіл. Депутати Європарламенту, які представляють Італію, закликали Єврокомісію вжити заходів для протидії цій загрозі, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що жовтоногих шершнів, поширених у Південно-Східній Азії, було вперше виявлено в Європі два десятиліття тому. Спочатку вони з'явилися у Франції, а потім поширилися на сусідні країни - Іспанію, Бельгію, Нідерланди, Португалію та Італію. В останній вони спричинили деякий хаос, коли 2012 року почали знищувати місцевих бджіл у північних районах країни.

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