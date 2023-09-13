Подібну знахідку виявили вперше в середньовічному місті Рускастро.

Такі, як може здаватися, незначні археологічні знахідки, як одна монета, можуть допомогти вченим пролити світло на раніше невідомі факти нашої історії.

Напередодні чергове яскраве відкриття зробили археологи з Риму. Вони провели розкопки в болгарському середньовічному місті Русокастро в південно-східній частині країни, під час яких їм вдалося знайти таємничу срібну монету.

"Це срібний пенні сербського короля Стефана Уроша II Милутина. Він правив Сербією з 1282 по 1321 рр. На аверсі монети зображений Ісус Христос, а на реверсі – король зі святим Стефаном (вважається першим християнським мучеником – УНІАН). Монета є копією венеціанських пенні-матапанів, які завдяки своїй вазі та високій якості срібла були найстабільнішою валютою на Балканах кінця XIII — початку XIV століття", – йдеться в прес-релізі болгарського археологічного Музею Бургаса.

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Наголошують, що для археологів монета важлива тим, що подібну знахідку виявили вперше в середньовічному місті Рускастро, і це розширює картину відомого раніше монетного обігу в місті.

Археологічні відкриття - цікаві новини

Напередодні під час археологічних розкопок було виявлено знамените місце, де, як кажуть, Ісус Христос зцілив сліпого

Також раніше ізраїльські археологи заявили, що знайшли ймовірне місце поховання "повитухи Ісуса" Саломеї.

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